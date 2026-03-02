PDNは、BLUESOUNDなどの対応製品で採用されているオーディオプラットフォーム・BluOSにおいて、ドイツのメディアサービスプロバイダーairableとのパートナーシップにより、世界のインターネットラジオ局、およびポッドキャスト番組を、BluOS Controllerアプリ内で直接検索・再生できる新機能の追加した。 日本国内で販売されているすべてのBluOS搭載製品において、最新のBluOS Cont