【新華社渭南3月2日】中国陝西省にある中国五岳の一つ、西岳・華山でこのほど、春の雪が降った。白雪が青々とした松やヒノキ類の常緑樹、立ち込める雲霧と相まって、水墨画のような景観を織りなした。幻想的な風景を一目見ようと、多くの観光客が訪れ、登山や景観を楽しんでいる。（記者/都紅剛）