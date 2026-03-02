MLB・ロッキーズの菅野智之投手が1日、侍ジャパンの全体練習に参加。2〜3イニングが予定される2日のオリックス戦に向けて、「去年1年間で成長した姿を皆さんにお見せできるのを楽しみにしていました」と登板を見据えました。メジャー1年目の昨季は、30試合に登板し10勝10敗、防御率4.64の成績。およそ1年ぶりとなる日本のマウンドへ、「全部試せるかはわからないですけど、キャッチャーと話し合いながら、僕の場合はこれという球種