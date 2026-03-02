和歌山市の尾花正啓市長（72）は2日の市議会本会議で、8月の任期満了に伴う市長選に立候補せず、今期限りで退任する意向を表明した。現在3期目。尾花氏は和歌山県出身。県職員として道路局長や県土整備部長などを歴任し、退職後の2014年に初当選した。24年4月に膵臓がんを公表。今年1月には別の病気が見つかり、3週間職務代理を置いていた。