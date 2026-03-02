落語家立川談志さん（享年75）の最後の弟子、立川談吉（44）が2日までにX（旧ツイッター）やブログを更新。真打ちに昇進し、「二代目立川談寛（だんかん）」襲名を報告した。談吉はXで「【ご報告】私こと、令和八年三月一日付にて師匠談修のお認めをいただき、真打に昇進いたします。あわせて、名を『立川談寛』と改めます」と報告。「皆様に心より感謝申し上げます。今後ともよろしくお願い申し上げます。人にバカというのは憚ら