横浜市内の交差点で1月、追突事故の瞬間がカメラに捉えられた。被害者はけがをし、車に大きな損傷を受けた。追突した車は停止せず、現場から逃走。運転手とは目が合ったものの、動じる様子もなかったという。交差点で“追突事故”直後まさかの逃走横浜市・戸塚区で1月24日に撮影されたのは、追突事故の瞬間だ。被害にあった男性は、「本当に許すことはできない」と怒りをあらわにしている。交差点の信号が青に変わり、進み始めたと