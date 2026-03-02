201cmの高身長で知られる元お笑い芸人で俳優の阿見201（46）が2日までにX（旧ツイッター）を更新。男児誕生を報告した。阿見201は「先日、阿見050、3500g男子がデビューしました」と生まれたばかりの愛息を抱いた写真を公開。「奥方が白目ひん剥いて頑張ってくれた姿を忘れずに私も細目かっぴらいて踏ん張ります」と決意をつづり、「皆様今後もよろしくお願い致します！！」と呼びかけた。阿見201は元お笑いコンビ「デコボコ団」と