キタックが急落している。前週末２７日の取引終了後、２６年１０月期第１四半期（１０月２１日～１月２０日）の連結決算を発表した。売上高が８億１００万円（前年同期比微減）、営業利益が４１００万円（同４１．７％減）、最終利益が３０００万円（同３７．３％減）だった。営業利益の通期計画（２億５４００万円）に対する進捗率は約１６％となっており、大幅減益と業績の下振れリスクを嫌気した売りが出ている。同社は