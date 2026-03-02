・日ギアが逆行高で異彩放つ、次世代原子炉プロジェクトで商機獲得も ・重松製が急騰演じ一気に昨年来高値更新、防衛関連と次世代原子炉で活躍余地 ・ファンデリーがＳ高、「旬をすぐに」事業の構造改善進み２６年３月期利益予想を上方修正 ・三菱ＵＦＪなど銀行株に下押し圧力、英住宅ローン会社の破綻で欧米金融株急落 ・原油連動のＥＴＦ・ＥＴＮは軒並み高、米イスラエルがイラン攻撃でＷＴＩ急伸 ・ヨドコウ