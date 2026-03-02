[2.28 J1百年構想リーグEAST第4節 横浜FM 3-2 東京V 日産ス]デビュー戦の喜び以上に、敗戦の悔しさをにじませた。東京ヴェルディのMF仲山獅恩は0-3で迎えた後半23分から出場。18歳のルーキーが追い上げのムードを作った。追いかける東京Vは布陣を4-4-2に変え、仲山は右サイドハーフに入った。「いつものシャドーみたいな感じでやっていたので、すごく動きやすかった」(仲山)。持ち味の攻撃力を生かすべく、右サイドの内側に入