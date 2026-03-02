【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『ワイルドライフ スペシャル「福山雅治が見つめる“激変ガラパゴス”」』が、NHK BSP4K／BSにて放送される。 ■世界各地を取材してきた福山雅治のあらたな旅 最新の映像技術と長期取材で世界中の大自然と野生動物の緊迫した瞬間を描く本格的な自然ドキュメンタリー番組『ワイルドライフ』で、福山雅治が南米・ガラパゴスの旅へ。激変する楽園で、“自然とは何か”を問いかける。