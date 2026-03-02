XG（エックスジー）のCOCONA（ココナ）が、イタリア・ミラノで2月27日に行われたGUCCI（グッチ）の2026-27年秋冬コレクションファッションショーに参加。会場ではJAY PARK（ジェイパーク／パク・ジェボム）、Gulf（ガルフ／カナーウット・トライピパッタナポン）との2ショットがキャッチされた。 【動画】XG COCONAとJAY PARKの和やかな再会の様子①②【動画・写真】ELLE JAPANカバー撮