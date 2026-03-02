デジタルハーツホールディングス [東証Ｐ] が3月2日昼(11:30)に配当修正を発表。26年3月期の年間配当を従来計画の23円→25円(前期は23円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、2026年3月期の期末配当予想を前回予想(2025年5月13日公表)から2円00銭増配し、1株当たり13円50銭に修正することといたしました。