ウェルディッシュ [東証Ｓ] が3月2日昼(11:31)に業績修正を発表。26年8月期の連結営業利益を従来予想の2.4億円→3.1億円に27.0％上方修正し、従来の32期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 なお、9-2月期(上期)の業績見通しは引き続き開示しなかった。 ※25年8月期(5ヵ月決算)が決算期変更のため、前年同期に同じ期間がない場合は前年同期との比較を表記していません。 株探ニュース 会社側からの【