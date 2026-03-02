2日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数307、値下がり銘柄数1153と、値下がりが優勢だった。 個別ではＴｒａｉｌｈｅａｄＧｌｏｂａｌＨｏｌｄｉｎｇｓ、ＪＭＡＣＳがストップ高。加地テック、東京衡機、タカノ、重松製作所は一時ストップ高と値を飛ばした。日本電技、ナカボーテック、大本組、森組、金下建設など82銘柄は昨年来高値を更新。アルメディオ、ＭＲＫホールディングス、日本ギ