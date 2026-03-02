2日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比121.6％増の4538億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同114.4％増の3198億円だった。 個別ではＮＥＸＴ素材・化学 、グローバルＸ防衛テック－日本株式ＥＴＦ 、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 、ｉシェアーズ米国高配当株ＥＴＦ