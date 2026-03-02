リンクをコピーする

2日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ199324 108.3 56430 ２. 野村日経平均 29534 204.3 60210 ３. 日経Ｄインバ 2573580.74286 ４. 純金信託 18681 207.8 25260