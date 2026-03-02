この記事をまとめると ■高速道路と一般道の落下物回収体制とその実態を解説 ■NEXCO交通管理隊が年間30万件を処理し一般道ではユーザー通報が支える ■積載物固定義務違反が根本原因で市民の荷確認と通報協力が求められている 朝のゴミが夕方に消えるのはプロの努力の賜物 朝のクルマ通勤時、ふと路肩に目をやると、潰れた段ボールや片方の靴、あるいはペットボトルのかけらなどが転がっているのを見かけたことはないだろうか。