フォークシンガー松山千春（70）が1日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。5日に開幕する第6回WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）について言及した。「6日か。チャイニーズタイペイ（台湾）との試合。そして7日が韓国との試合。チェコとオーストラリアの4チームと戦って、上位2チームに入れば、今度フロリダの方で試合をやる形になるんですけど」と切り出した。「チャイニーズタイペイも強いぞ