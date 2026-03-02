LINEの既読はついているのに男性から返信がない。その対応に不安が募ることもあるでしょう。しかし男性が既読スルーをする理由は１つではありません。冷めた、駆け引き、忙しいなど、微妙な心理の違いがあります。今は返せる余裕がない仕事やトラブルなど、気持ちに余裕がないとき、返信を後回しにする男性は少なくありません。連絡のやり取りを軽く扱いたくないという心理が働き、結果的に時間が空いてしまうことがあります。気持