朝にシャワーを浴びて一日をスタートさせる人もいれば、夜にしっかり入浴して整える人もいます。どちらも気持ちよさはありますが、肌の調子という視点で見るとどうなのでしょうか？乾燥やゆらぎが気になる世代にとって、入浴のタイミングは意外と影響が出やすい習慣の１つです。朝シャワー派は“さっぱり感が続きやすい”朝にシャワーを浴びると、皮脂や汗をリセットした状態で一日を始められます。メイクのノリが良く感じる人もい