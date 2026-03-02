俳優・鈴木亮平が主演するＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（日曜・午後９時）の第６話が１日に放送され、世帯平均視聴率が１１・３％を記録したことが２日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）初回は１３・３％でスタート。第２話は１１・７％。第３話は１０・３％。衆院選の開票速報で放送休止を挟み、２週ぶりの放送となった第４話は１０・３％。第５話は９・９％。今回は２桁復帰し、個人視聴率は７・３％だっ