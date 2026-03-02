伊東純也が絶妙アシストベルギー1部ヘンク所属の日本代表FW伊東純也が、上位プレーオフ進出を懸けた直接対決でアシストを記録して勝利に貢献した。6位以上が優勝を争うプレーオフへ進出するリーグで、6位と7位の直接対決という大一番になったヘント戦。チームが2-0とリードした後半28分から出場の伊東は、気持ちのこもったタックルを見せるなど印象に残るプレーを見せていく。そして、後半アディショナルタイム、カウンター