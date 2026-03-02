各グループで第4節の20試合が行われた明治安田J2・J3百年構想リーグの第4節が各地で行われた。高知ユナイテッドSCが奈良クラブに勝利してWEST-Aの1位となるなど、各グループで激しい順位争いが繰り広げられている。WEST-Aでは、高知が奈良に2-0で勝利した。この結果、高知は勝ち点10で1位となった。徳島ヴォルティスは愛媛FCに1-0で勝利し、勝ち点9で2位に位置している。アルビレックス新潟はFC今治を2-0で下し、徳島と同じく