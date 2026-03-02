米国とイスラエルの空爆により、イラン南部の小学校で死者が165人に上ったと伝えられた。1日（現地時間）、フィナンシャル・タイムズ（FT）など海外メディアによると、イラン・ホルモズガーン州ミナブ当局は、前日この地域にあるシャジャレ・タイエベ小学校への爆撃で計165人が死亡、96人が負傷したと明らかにした。同校は女子児童のみが通う学校だ。米軍とイスラエル軍がイランへの攻撃を開始した直後の先月28日土曜日午前10時45