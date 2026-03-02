歌手G-DRAGON（ジードラゴン、本名クォン・ジヨン）が最近、海外で開かれたコンサートで観客に新年のあいさつをしながら「旧正月」（Lunar New Year）に言及したことを受け、中国の一部ファンが反発している。誠信女子大学の徐坰徳（ソ・ギョンドク）教授は2日、ソーシャルメディア（SNS）を通じて「あるネットユーザーの情報提供で知った」とし、「先月28日、香港のサウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）が詳しく報じ