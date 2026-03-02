〈じつは肺がん女性患者の約7割を占める…肺腺がんのリスク「初期症状が出にくい」「女性やタバコを吸わない人に多い」老年病専門医が徹底解説〉から続く日本女性の社会進出とともに右肩上がりに急増しているのが子宮体がんだ。閉経後に罹患ピークを迎え、初期症状に気づかず放置する人も少なくない。早期発見法から生活習慣まで、子宮を守る6つの予防法を実践しよう。（初出：「週刊文春 電子版」2025年11月27日号配信）罹患者