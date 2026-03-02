宇都宮市の佐藤栄一市長は２７日の定例会見で市制１３０周年を記念した式典を８月に開くと発表しました。 市制１３０周年の記念式典は、８月２３日に宇都宮市文化会館ホールで開かれます。 式典に合わせて友好都市の沖縄県うるま市の伝統芸能が披露されるほか宇都宮市の中学生と高校生によるオリジナル舞台の公演が行われる予定です。 ほかにも市は、市への愛着や市民の一体感の強化を図るため年間を通して市内などで行