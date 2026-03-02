乳がんの検診で使われる最新鋭のマンモグラフィ撮影装置を搭載した検診車が、２７日、栃木県保健衛生事業団に配備されました。 この検診車は、日本宝くじ協会が行う社会貢献活動の一環で予防医学事業中央会に納車されたもので、会の支部に当たる栃木県保健衛生事業団に配車されることになりました。宇都宮市のとちぎ健康の森で２７日に式典が行われ、関係者約２０人が納車と配車を祝いました。 検診車には、乳がんを早期に発見し