〈「閉経後の50〜60代で患者が急増」30年で10倍増、子宮体がん…老年科専門医・下方浩史教授が説く「予防と早期発見・治療」の重要性《6つの予防法を紹介》〉から続く日本女性の社会進出とともに右肩上がりに急増している子宮体がん。閉経後に罹患ピークを迎え、初期症状に気づかず放置する人も少なくない。早期発見法から生活習慣まで、子宮を守る6つの予防法を老年科専門医で、名古屋学芸大学大学院栄養科学研究科の下