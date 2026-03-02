柔道グランドスラム（GS）タシケント大会の男子66キロ級で優勝した阿部一二三（28＝パーク24）が2日、成田空港に帰国した。昨年12月のGS東京大会に続いて今年の初戦で優勝。日本勢対決となった決勝では服部辰成（21＝東海大3年）をわずか39秒で退けて圧倒的な強さを示した。得意の袖釣り込み腰から最後は払い腰で豪快な一本勝ち。「あんなにうまくいくことはそうないと思う」としながらも「（体に）染みついている技。数では分