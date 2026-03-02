【明治安田J1百年構想リーグ】FC東京 0−2 柏レイソル（2月28日／味の素スタジアム）【映像】「足裏タックル」が足首に入った瞬間元日本代表MFによる危険な足裏タックルがノーカード判定に。ファンの間で物議を醸し、早期のルール改正を求める声も出ている。2月28日の明治安田J1百年構想リーグの第4節で、FC東京と柏レイソルが対戦。アウェーチームが2−0で勝利した試合でスタジアムやSNSを騒然とさせたのが、49分のワンシーン