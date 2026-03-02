アジア最大級の食品・飲料展示会「FOODEXJAPAN2026」（3月10〜13日、東京ビッグサイト）に今年もフランスパビリオンが出展し、美食の本場から食材やワインが集結する。フランス貿易投資庁―ビジネスフランスがプロデュース。「Taste France（テイスト・フランス）」をテーマに掲げ、出展68企業のうち約3分の1がニューフェイスという新鮮なラインアップとなった。伝統の継承から最新トレンドまで、グルメ食材、ベーカリー、焼