「おて」のしつけは本当に必要？ 家族として迎え入れた犬に、「おて」のしつけは必要でしょうか。例えば「おすわり」や「こい」は、愛犬の身に危険が迫った場合に、飼い主さんの指示で道への飛び出しやパニックに近いような興奮を抑えられる、愛犬の身を守るコマンドです。 しかし「おて」は、トリック（芸）の一種であり、愛犬の身を守ったり公共のマナーを身につけたりさせられるコマンドではありません。 とは言って