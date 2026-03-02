「食・街・酒・旅」を愛するおとなのための情報誌、『おとなの週末』が自信を持っておすすめする旅の体験をご紹介します。今回は、石川・金沢にある工芸セレクトショップ『縁煌（えにしら）』です。若手を中心に多様な現代工芸の今をいきいきと映し出す1階はショップ、2階は個展スペース。地元の若手作家を中心に80人以上の漆、染色、ガラスなど現代感覚の工芸作品が並ぶ。『縁煌（えにしら）』正面の金箔の作品は、野原さんの妻で