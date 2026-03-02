占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月2日〜3月8日の運勢を西洋占星術で占います。おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）軌道修正のチャンス。主従を正しく捉え直す。属性に捉われています。例えば、組織の一員であるとか、特定のアーティストやジャンルを推しているとか、後付けの要素があなた自身よりも前に出ているみたい。このため、「やらなきゃ」「行かなきゃ」「コンプリートしなきゃ