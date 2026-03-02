STU48の福田朱里さんは3月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。おいしそうな弁当を公開するも、違うところに注目が集まりました。【写真】福田朱里が公開した弁当？「さすがは、SKE48オタクにして幻の８期生」「みてみて！愛媛のお弁当めっちゃ美味しそう」とつづり、写真を1枚載せている福田さん。左上に机の上に乗った弁当は少し写っているものの、真ん中には自身のスカートからのぞく生脚が写っています。“お弁当”と言いつつも