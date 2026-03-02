凄腕代理人として知られるボラス氏は常に自信を持たせるような声掛けも行ってくれるという(C)Getty Images巨人からポスティングシステムを利用してブルージェイズに入団した岡本和真が、3月1日放送の「ジャンクSPORTS世界に誇る日本のアスリートが大集結SP」（フジテレビ系列）に出演。年明けに電撃移籍が決まったブルージェイズへの契約交渉の裏側を明かした。【動画】「“甘い失投”を打ったわけじゃない」と米ファンも熱狂