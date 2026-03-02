占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月2日〜3月8日の運勢を西洋占星術で占います。火星、金星がそれぞれ、運行エリアを変えていき、運気のシフトチェンジが起こります。水星は先週に引き続き逆行中で、コミュニケーションや交通、流通を乱すでしょう。季節の変わり目のザワつきと相まって、落ち着かない気分が続きそう。重心や体幹を意識して、ブレない自分を取り戻しましょう。大丈夫、生き残れます