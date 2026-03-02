不二家は、今年で発売75周年を迎えたロングセラーキャンディ「ミルキー」のブランドキャラクターに、俳優の蒔田彩珠（まきた あじゅ）さんを起用する。また、蒔田さんが出演する「ずっと、ずーっとの、やさしさ。」がコンセプトの新CM「ずっと、ずーっとの、やさしさ」篇（30秒・15秒）を3月3日から全国でオンエアする。今回、初めてブランドキャラクターとして起用した蒔田さんは、確かな演技力を持ち合わせながらも、作り込まれ