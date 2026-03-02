グンゼは2月26日、「BODY WILD（ボディワイルド）」からビームスのライセンスブランドBEAMS DESIGNがプロデュースした、「BODY WILD by BEAMS DESIGN」の第5弾最新コレクションを販売開始した。今回のテーマは「JET SETTER（ジェットセッター）」。世界を旅する人や旅好きな人、さまざまな場所を訪れることを楽しむ人々を意味する。レジャーやビジネスで頻繁に旅行するシチュエーションで象徴となる、柔らかでラグジュアリーな空間