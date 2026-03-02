女優の杏（39）が2日、自身のインスタグラムを更新。自身が企画したイベントを開催することを伝えた。杏は手書きのイラストで「本のイベントやりますinParis」と報告。「このたび9年ぶり！！のエッセイを2冊も出すことになりましてそこでふと思ったのですパリで何かしたいな」と経緯を明かした。そして「そこでいろいろと個人的に動きまして。色々な方々のご尽力により実現がついに可能に！！パリでのイベントも