◇WBC強化試合阪神―韓国（2026年3月2日京セラドーム）阪神は2日、WBCに臨む韓国代表と強化試合を戦う。正午のプレーボールを前に、若虎たちは韓国代表の打撃練習に熱視線を送っていた。練習を終えた小幡、中川、百崎はベンチで韓国代表の打撃練習をチェック。ドジャースで大谷、山本と同僚の金慧成（キム・ヘソン）の打撃を食い入るように見つめていた。