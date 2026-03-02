「ＷＢＣ強化試合、阪神−韓国代表」（２日、京セラドーム大阪）韓国代表との強化試合を前にスタメンが発表された。藤川球児監督（４５）は前日１日に明言した通り、１番・中野、２番・ディベイニー、３番・近本を起用。近本の３番は２４年以来２年ぶりとなる。１、２番コンビを二遊間候補の“キャムタク”で構成する新オプションで、今年初となる関西での戦いに臨む。試合前には公式会見に臨み、「まずペナントレースに向け