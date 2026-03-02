遊んでいるときも、ごはんを食べているときも、寝ているときも、何をしていても猫はかわいいくて、ずっと見ていたくなりますよね。【漫画】『ねこのつゆちゃんのことで頭がいっぱいです』を第1回から読むお迎え初日とは思えないほど甘えてくる人懐っこい子猫のつゆちゃんに、飼い主の脳内は「かわいい」でいっぱいに。仕事も手につかず、思考停止してしまうほど溺愛し、いつの間にか完全につゆちゃん中心の生活になっていきー