【ポケットモンスター ぴょこぴょこメタモン】 4月25日 発売予定 価格：5,280円 タカラトミーは、ぬいぐるみ「ポケットモンスター ぴょこぴょこメタモン」を4月25日に発売する。価格は5,280円。 話しかけると、メタモンがぴょこぴょこ動きながらしゃべったり歌ったりするぬいぐるみのおもちゃが登場。ぴょこぴょこ動きながら13種類のおしゃべりでリアクショ