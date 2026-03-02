ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子で金メダルのアリサ・リュウ（米国）について、前回北京五輪金メダルのアンナ・シェルバコワ（ロシア）が言及した。シェルバコワは今回の五輪を現地で観戦した。帰国後、ロシアメディア「マッチＴＶ」の取材に対し回答。「五輪への旅にはとても満足しています。非常に心を揺さぶられました。たとえ観客として、外から見るだけでも。もちろん、五輪のことはたくさん覚えていますが