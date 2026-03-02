パーソルイノベーションは2月26日、「副業とお金の実態調査2026」の結果を発表した。調査は1月5日〜13日、20〜40代の会社員660名を対象にインターネットで行われた。お金の不安は副業意欲に影響している?はじめに、お金に関してどのくらい不安を感じているかを10段階で回答してもらったところ、6割が「6〜10点」(58.0%)と回答。中でも最大値「10:とても不安が強い」と回答した人の割合は16.5%にのぼり、特に40代女性では25.5%が「