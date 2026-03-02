韓国男子バスケットボール代表が日韓戦で惜敗し、新体制初勝利はお預けとなった。ニコライス・マズルス監督が率いる韓国代表は3月1日、日本の沖縄アリーナで行われた2027年FIBAワールドカップ・アジア予選1次ラウンドB組第4戦で、日本に72-78で敗れた。【画像】韓国漫画家、『スラムダンク』をパクって大炎上昨年11月の中国戦連勝後、台湾戦、日本戦と連敗し、戦績は2勝2敗となった。台湾戦から指揮を執るマズルス監督にとっても、