BLACKPINKが、“クイーンの帰還”を証明した。BLACKPINKは、3rdミニアルバムのタイトル曲『GO』でYouTubeチャートの頂点に立ち、世界のアーティストの中で初めてチャンネル登録者数1億人を突破した“YouTubeクイーン”としての存在感を改めて証明した。【写真】もはや履いてない？ジェニーの“露出ファッション”3月1日、YouTubeが発表した最新チャート（2月27日付）によると、BLACKPINKの3rdミニアルバム『DEADLINE』のタイトル曲